Voor- en nadelen van een elektrische auto

De elektrische auto’s hebben in Nederland in een vrij korte tijd enorm veel populariteit gekregen. Mede door de succesvolle auto’s vanuit Tesla welke ook in Nederland enorm populair zijn, een goed voorbeeld is de recente Model 3. Maar welke voordelen zijn er nu als het gaat om elektrische auto’s.

De elektrische auto is in opkomst. De ontwikkelingen gaan enorm snel en ook steeds meer fabrikanten stappen zich in de richting van elektrische auto’s. Naast nieuwe modellen komen er vele nieuwe technieken beschikbaar, zoals autopilot en self-driving.

De voordelen van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn veel schoner dan traditionele auto’s, dit komt omdat ze geen milieuvervuilende stoffen uitstoten tijdens het draaien. Door het gebruik van een elektrische auto draag je bij aan een beter milieu. Uiteraard gebruiken de auto’s wel stroom welke niet altijd op een even milieuvriendelijke manier worden opgewerkt. Sparen voor een paar zonnepanelen en via de zonnepanelen de auto opladen is hierdoor slim en geeft daarnaast ook voordelen als het gaat om de kosten.

Leasen

Het is mogelijk om elektrische te leasen. In dit geval is er geen risico als het gaat om de aflopende restwaarde en de flinke aanschaf. Vooral vanwege het accupakket zal de restwaarde verder aflopen naarmate het gebruik, in vergelijking met brandstof-auto’s is de afschrijving hierdoor in het algemeen groter. Het vergelijken van de aanbieders rondom elektrische auto’s kun je zelf checken.

Minder onderhoudskosten

De elektromotor gebruikt in vergelijking met een verbrandingsmotor minder bewegende delen. Hierdoor zijn er minder onderhoudskosten en is de kans op slijtage een stuk kleiner. Wel zijn er uiteraard batterijen/ accu’s aanwezig welke gedurende het termijn slijten en capaciteit verliezen.

Het is fiscaal aantrekkelijk

Kijken we fiscaal naar de voordelen is het gebruik van een elektrische auto interessant. Zo geldt voor elektrische leaseauto’s een bijtelling van 4%, in plaatst van de 22% bijtelling voor de benzine- en dieselauto’s. Ook is er voor elektrische auto’s geen wegenbelasting en BPM.

De nadelen van elektrische auto’s

Ook zijn er verschillende nadelen. Nog altijd het grootste nadeel is de actieradius en de aanschafprijs. Elektrische auto’s zijn duurder dan auto’s die op fossiele brandstof rijden. Vooral het accu pakket is behoorlijk kostbaar. Ook zijn er tweedehands een beperkt aantal auto’s beschikbaar.

Actieradius

De actieradius is nog altijd een beperkte factor. Waar je bij een traditionele auto na een x aantal kilometers de auto zal vol tanken ben je bij een elektrische auto aangewezen op de actieradius. Afhankelijk van het model is een volledige actieradius vaak gericht op maximaal 500km. In de praktijk is dit echter afhankelijk van de rijomstandigheden, rijstijl en omgeving. De beperkte actieradius kan voor angst zorgen tijdens het rijden of de bestemming wel gehaald kan worden. De technieken lopen wel behoorlijk door – waardoor ook de actieradius steeds verder zal toenemen.

Tijd

Een benzinetank is binnen een paar minuten gevuld, voor een elektrische auto heb je behoorlijk wat meer tijd nodig. Thuis aan de lader via het stopcontact is dit trager dan bij een snellaadpaal. Wel zijn de snelladers in opkomst zoals de Tesla Superchargers, waarmee je in enkele minuten de accu een flinke boost kan meegeven.

Afschrijving

De afschrijving is waarschijnlijk hoog. Dit komt door de snel opkomend ontwikkelingen. In de toekomst worden de elektrische auto’s alleen maar beter met een langere range. Daarnaast is een accupakket ook gevoelig aan slijtage tijdens het gebruik. Uiteraard kan je de afschrijving beperken via een leaseconstructie.