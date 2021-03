Xiaomi Redmi Note 10 serie: 108 megapixel en amoled-scherm

Xiaomi heeft vandaag de Xiaomi Redmi Note 10-serie officieel uitgebracht. De nieuwe serie is gericht op een mid-range smartphone en beschikt over prima specificaties.

Xiaomi Redmi Note 10-serie

De Xiaomi Redmi Note 10-serie bestaat uit vier nieuwe smartphones welke in Nederland ook op de markt zullen verschijnen. Xiaomi heeft met de Redmi Note 10 Pro een nieuwe high-end toestel op de markt gebracht. De smartphone beschikt over een 120 Hz Amoled-scherm en 108-megapixel camera. In het goedkopere segment is er de Note 10S en Note 10 5G.

Het toptoestel van de nieuwe serie is de Redmi Note 10 Pro. Het toestel beschikt over een 6,67-inch 120Hz AMOLED display met onder de motorkap een Qualcomm Snapdragon 732G met 6/8GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan interne opslaggeheugen.

De 108-megapixel camera is een uitblinker van de smartphone. De Redmi Note 10 Pro zal verkrijgbaar worden in de kleuren Onyx Gray, Glacier Blue en Gradient Bronze.

Overige Redmi Note 10 smartphones

In totaal zijn er een viertal smartphones. De gewone Redmi Note 10 heeft een kleiner scherm met een formaat van 6.43-inch. De chipset is in vergelijking met de Note 10 Pro minder. Het gaat hierbij om de Snapdragon 678.

Over de Redmi Note 10S en Redmi Note 10 5G zijn beperkt uitgebracht qua informatie. Xiaomi mikt op het middensegment met de 10S en de Note 10 5G. Binnenkort zal er meer informatie verschijnen over de smartphones.

Vanaf 31 maart zijn de Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 te koop.