Elgato komt met nieuwe Light Strip en geluidsdempende panelen

Elgato heeft vandaag twee nieuwe producten gepresenteerd. Het gaat hierbij om producten welke zijn gericht op een studio setup. Het gaat hierbij om een Elgato Light Strip en nieuwe geluidsdempende panelen, welke onder de naam Elgato Wave worden verkocht.

De nieuwe Elgato Wave panels zijn gemaakt van tweelaagsschuim en zijn voornamelijk gericht op de ambiance en geluidsverbetering. Door de zeshoekige vorm is het mogelijk om meerdere panelen te combineren. Elgato verkoopt een zet Wave panelen voor 119,99 euro.

Elgato Light Strip

De Elgato light strip is twee meter lang en heeft in totaal 108 LED’s. Integratie is mogelijk via een Elgato Streamdeck. Ook via de app is het mogelijk om de ledstrip te activeren. De Light Strip is verkrijgbaar voor 59,99 euro.