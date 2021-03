Gerucht: OnePlus Nord 2 beschikt over MediaTek-processor

OnePlus heeft met zijn Nord-toestellen vooral het goedkopere middensegment als doel. De Nord 5G beschikt over een goedkopere SOC en verscheen voor een adviesprijs van 399 euro. De opvolger van de eerste originele Nord over een MediaTek Dimensity 1200-chipset.

OnePlus Nord 2

Het nieuwe toestel komt volgens de website in het tweede kwartaal van 2021 uit, en zal simpelweg de naar Nord 2 meekrijgen. Opvallend is de hardware onder de motorkap. De smartphone zou beschikken over een Dimensity 1200-chipset van Mediatek en zijn hiermee de eerste smartphone zijn van OnePlus welke niet beschikt over een Snapdragon-soc.

De Dimensity 1200 is te vergelijken met de Snapdragon 865 chipset. Meer informatie over de Nord 2 is momenteel vooralsnog onduidelijk.