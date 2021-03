Realme GT officieel: High-end smartphone voor interessante prijs

De Realme GT is vandaag officieel uitgebracht. De Chinese fabrikant kiest voor high-end hardware en zal een interessante prijs meekrijgen met specificaties uit het hogere segment.

Realme GT officieel

De Realme GT is officieel uitgebracht. De Realme GT 5G is een high-end toestel met een 6,43-inch scherm. Het scherm is voorzien van een amoled-paneel en heeft een full HD-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De refreshrate is 120fps.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 888-chip te vinden in combinatie met 8GB of 12GB aan interne RAM of 128GB of 256GB aan interne opslag. Uitbreiden is niet mogelijk, wel beschikt het toestel over dual-sim ondersteuning.

Qua camera’s beschikt de Realme GT over een viertal sensors. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. De hoofdcamera zal worden bijgestaan door een groothoeklens van 8 megapixel, close-up lens van 2 megapixel en een 16 megapixel exemplaar aan de voorzijde van het toestel.

Beschikbaarheid

De Realme GT 5G komt op de markt in drie kleuren: zilver, blauw en geel. Het instapmodel zal omgerekend verkocht worden voor 365 euro, terwijl het topmodel met 12GB aan werkgeheugen verkocht zal worden voor 425 euro. Of en wanneer de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.