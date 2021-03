Coolblue heeft de PlayStation weer op voorraad

Het was al even bekend dat Sony de nieuwe PlayStation 5 weer zou ontvangen. Inmiddels is het officieel en heeft Coolblue laten weten dat er een loting systeem toegepast zal worden om iedereen een eerlijke kans te geven. Net als in december gaat het hierbij om een loting.

PlayStation 5 voorraad Coolblue

Meedoen aan deze loterij is eenvoudig via de Coolblue-app. De app kan je downloaden op de smartphone waarmee je vervolgens de PlayStation 5 console kan openen met accessoires. Op de bestelpagina zie je een grote groene “schrijf me in’-knop”. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 8 maart 10:00 uur, daarna sluiten de inschrijvingen. Let op: de actie is alleen mogelijk voor de PlayStation 5 met accessoires.

Mocht je uitgekozen worden, dan krijg je op 8 maart een mail met daarin de bestellink voor het bestelen van een console. De kans op een exemplaar is echter niet heel groot. Er zijn slechts 1.600 consoles op voorraad. Inmiddels zijn er al meer dan 300.000 geïnteresseerden volgens Coolblue. Bekijk de actiepagina bij Coolblue.

Naast de loting bij Coolblue is er ook nog een kans bij Bol.com. Bij Bol.com is het aangeraden om je aan te melden voor de nieuwsbrief, hierdoor krijg je bij nieuwe voorraad een notificatie. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Een aantal belangrijke antwoorden:

Verschilt de winkans per PlayStation 5 met accessoires waarvoor ik me inschrijf? Nee, je maakt evenveel kans op elke PlayStation 5 met accessoires.

Kan ik mij inschrijven voor een PlayStation 5 zonder accessoires? Nee, je kan je alleen inschrijven voor een standaard PlayStation 5 mét accessoires.

Kan ik me ook inschrijven voor de PlayStation 5 Digital Edition? Nee, je kan je alleen inschrijven voor de standaard PlayStation 5 mét accessoires.