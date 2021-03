Sonos Roam komt volgende week op de markt

Sonos lijkt te werken aan een compacte bluetoothspeaker welke voorzien is van een compact design en beschikt over waterdichtheid.

Nieuwe compacte Sonos Roam

De Sonos Roam wordt een nieuwe bluetoothspeaker van Sonos welke vooral een stuk compacter moet gaan worden in vergelijking met de Sonos Move. De nieuwe speaker zal een prijs meekrijgen van 169 dollar. Volgens bronnen heeft de speaker een gewicht van 450-500 gram. De huidige Move is vrij groot en zwaar: 3 kilogram. De Sonos Roam gaat naar verluidt zo’n 450 gram wegen en is ook veel kleiner dan de Move.

Sonos heeft met de Sonos Roam een compacte speaker welke via een USB-kabel opgeladen kan worden. Voor 49 dollar is er een oplaaddock beschikbaar. De Roam moet vanaf 20 april te koop zijn en heeft zowel ondersteuning voor Bluetooth als WiFi via de Sonos S2-app.

Op 9 maart zal het product naar verwachting op de markt verschijnen zo heeft The Verge laten weten. Op 9 maart is er een evenement gepland waar nieuwe producten op de markt gebracht zullen worden. De Sonos Roam is hier een aankondiging van.