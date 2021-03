Gerucht: Apple stopt met verkoop iMac Pro

Apple heeft nog laten weten dat ze gaan stoppen met de iMac Pro. Volgens 9to5Mac is Apple begonnen met het afbouwen van de verkoop.

Apple stopt met iMac Pro

Vooralsnog is de iMac Pro nog wel te verkrijgen, alleen is het aanbod beperkt tot de 10-core Xeon basisconfiguratie. Ook is de voorraad beschikbaar zolang de voorraad strekt. Huidige bestellingen hebben momenteel een levertijd van drie tot vier weken.

De meeste professionele gebruikers hebben al snel genoeg aan de high-end iMac uit 2020. Deze zijn met de high-end specificaties een prima alternatief op de iMac Pro met een betere grafische kaart en tot 128GB aan RAM.

Geen vervanger in zicht

Het is niet duidelijk of en wanneer er een vervanging komt, echter is de kans klein dat Apple met een vervanger op de markt zal komen. De laatste generatie iMac heeft de beschikking over een Intel-CPU met 10 cores.

Wel werkt Apple volgens de geruchten aan een nieuwe serie iMacs welke beschikken over de nieuwe Apple M1-chipset. Ook zal het design flink aangepast worden met dunnere schermranden en een compacter design.