Google Pixel 5a komt mogelijk in juni op de markt

Volgens bronnen komt Google op 11 juni met de release van de Google Pixel 5a. Als we insider Jon Prosser via Twitter mogen geloven komt Google op 11 juni met de nieuwe Pixel 5a smartphone.

pixel 5a smartphone

De insider Jon Prosser laat via Twitter weten dat Google op 11 juni de nieuwe smartphone wil gaan uitbrengen. Welk model exact is onduidelijk, maar de kans op de Pixel 5a smartphone is zeker aanwezig. De Pixel 5a is een midrange smartphone welke de huidige Pixel 4a moet gaan opvolgen.

Google stuff: New Pixel Buds coming mid-April. New Google phone scheduled for June 11, 2021. Not sure exactly which one it is just yet. 🤔 🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/vjOzT4M7nx — Jon Prosser (@jon_prosser) March 5, 2021

Pixel 5a geruchten

Al enkele maanden zijn er geruchten opgedoken over de Pixel 5a smartphone. De Google Pixel 5a is een midrange smartphone welke niet beschikt over de duurste hardware. Als we de geruchten mogen geloven beschikt de smartphone over een 6,2-inch oled-scherm met een full hd-resolutie. Aan de achterzijde zijn er twee camera’s te vinden. Onder de motorkap is er naar verwachting een Snapdragon 700-series chipset te vinden met 4GB of 6GB aan werkgeheugen.