Problemen met de Xbox Series X-controller knoppen? Er zijn veel klachten

Microsoft heeft momenteel behoorlijk veel klachten ontvangen rondom de controller van de Xbox Series X.

Problemen Xbox Series X controller

Microsoft zegt tegenover The Loadout dat het op de hoogte is van gevallen van de controllers welke kampen met defecte knoppen. Microsoft stelt dat het actief werkt aan een oplossing voor de problemen.

Volgens vele klachten gaat het vooral om de A, B, X en Y-knoppen te gaan. De knoppen zouden beperkt werken waardoor er veel gamers problemen ondervinden. Controllers die door het probleem getroffen worden, vertonen de problemen ook zodra er een connectie is gemaakt met de PC. Hierdoor zit het probleem meer in de controller en niet de aansturing.

Inmiddels verschijnen er op verschillende forums al vele soortgelijke problemen. Het is nu vooral de vraag of het gaat om een firmware problemen of een hardwareprobleem. In het geval dat het gaat om een hardwareprobleem is het iets lastiger en moeten de controllers terug voor reparatie of vervanging.

Naast de problemen bij Microsoft heeft ook de console van Sony al enkele problemen.

Het is nu vooral wachten op een reactie/ oplossing vanuit Microsoft.