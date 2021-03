Sonos Roam speaker uitgebracht voor 179 euro

Sonos heeft vandaag de nieuwe Sonos Roam speaker uitgebracht. De nieuwe Roam is de nieuwe portable speaker van Sonos.

De Sonos Roam is een nieuwe portable speaker welke verkocht zal worden voor 179 euro. Al enkele weken waren er behoorlijk veel geruchten over de nieuwe speaker. De Roam is in vergelijking met de Sonos Move een stuk compacter.

De Move heeft een batterij en beschikte over een totaal gewicht van bijna 3 kilogram. Hierdoor was het alles behalve een portable speaker welke je even snel kon meenemen.

Ultra Portable

De Sonos Roam is duidelijk wel gericht op het portable segment. De Roam is met een hoogte van 16cm en breedte van 6×6 cm flink kleiner dan de Move. Ook weegt de Roam slechts 425 gram.

Sonos heeft de Roam een prijs meegegeven van 179 euro. De Sonos Roam is nu te bestellen op de website van Sonos en vanaf 20 april leverbaar.