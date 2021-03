Arlo Essential indoor-camera verkrijgbaar voor 129 euro

De Arlo Essential indoor is een nieuwe bewakingscamera voor binnenshuis. Het apparaat heeft verbinding met wifi en werkt met verschillende smarthome platformen.

Arlo Essential Indoor

De Arlo Essential Indoor is een nieuwe wifi-camera van Arlo welke gericht is voor binnenhuis. De Indoor Essential ondersteunt een Full HD-resolutie met een kijkhoek van 130 graden.

Daarnaast is er een microfoon en luidspreker, en volgens Arlo garanderen die een goede geluidskwaliteit. Bij beweging komt er een melding via de app op de smartphone. De camera werkt niet op oplaadbare batterijen, maar beschikt over een directe stroomaansluiting. De camera werkt rechtstreeks op jouw wifinetwerk.

Beschikbaarheid

De Arlo Essential Indoor is verkrijgbaar vanaf 1 april verkrijgbaar voor 129 euro. De camera is beschikbaar in de kleuren zwart en wit.