Netflix-account delen? Zal moeilijker worden in de toekomst

Het delen van een Netflix is niet de bedoeling maar delen consumenten veelvoudig accounts met vrienden en familie. Netflix gaat het delen van accounts binnenkort waarschijnlijk aanpakken, zo blijkt uit een nieuwe functie welke momenteel in omloop is.

Netflix: delen met familie en vrienden.

In de voorwaarden van Netflix staat duidelijk aangegeven: “De Netflix-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring”

Toch worden voor Netflix-abonnementen gedeeld. Netflix heeft daar nooit echt moeilijk over gedaan. Maar daar komt mogelijk verandering in.

Foto afkomstig van Twitter.

Sommige Netflix-gebruikers die inloggen met het account van een ander, krijgen sinds kort een nieuwe melding. Aan de hand van de locatie komt er een melding in beeld. Door een bewijs in te sturen is het mogelijk om je account te bewijzen. Je kan een verificatiecode aanvragen via e-mail of sms welke naar de eigenaar verzonden zal worden. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om even de code op te vragen, maar er is toch een duidelijk drempel aanwezig.

Het proces overslaan is ook mogelijk, maar de kans is behoorlijk dat je vroeg of laat een nieuwe waarschuwing zal krijgen.

Test van Netflix

Vooralsnog is het alleen een test gericht op een kleine doelgroep met Netflix-gebruikers. Of de functie ook zal verschijnen voor alle gebruikers is vooralsnog onduidelijk.