Chiptekort treft gamers: Lang wachten op nieuwe videokaart of PlayStation 5

Het mag inmiddels geen geheim zijn dat de nieuwe next-gen gaming hardware relatief lastig te verkrijgen is. Het wereldwijde tekort aan computerchips bereikt nu ook de techwereld. Hierdoor zijn de videokaarten of next-gen consoles zoals de PlayStation 5 en Xbox One lastig te verkrijgen.

Er is al even een groot tekort aan de kleine computerchips welke worden gebruikt in computers, spelcomputers en auto’s. Door de toegenomen vraag naar elektronica in de coronacrisis is er een tekort ontstaan. Ook komt het door de vele nieuwe releases van nieuwe hardware zoals de PlayStation 5, Xbox One en next-gen videokaarten.

Sony, dat in november vorig jaar de PlayStation 5 op de markt bracht, kan nog altijd lastig aan de vraag voldoen. Naast Sony heeft ook Samsung en Apple problemen met de levering.

In de auto-industrie worden momenteel fabrieken gesloten doordat de productie niet kan doorlopen. Vooral in de auto-industrie is er een grote vaag naar chips voor de productie van voornamelijk elektrische auto’s.

Ook chipontwerper Qualcomm heeft steeds meer moeite om te voldoen aan de vraag naar zijn processors voor smartphones. Veel fabrikanten zijn uit angst voor de tekorten overgegaan tot paniekaankopen van chips. Hierdoor worden de tekorten nog groter, met als resultaat een stijgende prijs.

Voor de PlayStation 5is het vooral afwachten. De verwachting is niet dat er op kort termijn nieuwe voorwaarden van de console zullen binnenkomen. Sony geeft inmiddels ook aan dat er een enorm hoge vraag is naar de nieuwe console, en de productie minimaal doorloopt.