Je kapotte laptop laten maken

Heb jij het ook al meegemaakt? Je bent lekker aan het werk en ineens houdt je laptop ermee op. Alles zwart en niets werkt meer. Ook opladen heeft geen effect meer.

Of misschien heb je het al een tijdje aan zien komen. Werkte de batterij niet meer zoals het hoort en was deze ook na het opladen nooit helemaal vol. Je hebt het lang kunnen rekken door standaard de laptop aan de oplader te leggen bij het werken, maar eens komt het moment dat de laptop er helemaal mee ophoudt.

Vervangen of maken?

Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je laptop in zijn geheel te vervangen. Dat betekent opnieuw uitzoeken wat je nodig hebt en welke variant je wilt hebben. Opnieuw je laptop installeren. En daarna je bestanden vanaf de back up locatie weer terugzetten.

Maar je kunt er ook voor kiezen om het kapotte onderdeel te vervangen. Met een kleine investering kan je laptop misschien nog wel jaren mee. Op internet kun je tegenwoordig heel eenvoudig laptop onderdelen vinden en aanschaffen.

Wat heb je nodig?

Voordat je iets koopt moet je altijd goed kijken wat je precies nodig hebt. Bestel voor een HP laptop bijvoorbeeld geen oplader van een ander merk. Zoek je specifiekere producten, kijk dan altijd naar de code die op het product staat aangegeven. Soms is dit enkel een cijfercode, een andere keer is het een combinatie van de merknaam met een cijfer, zoals bijvoorbeeld hp accu 807957-001.

Vergelijk de plaatjes

Ben je niet zo technisch dat je aan de hand van de codes zeker weet dat je het juiste gaat bestellen, vergelijk het onderdeel dat je gaat vervangen dan met het plaatje dat erbij staat in de webwinkel. Dit is nog een extra bevestiging dat je het juiste gaat bestellen. Gaat het onverhoopt toch nog een keer mis en krijg je iets thuis wat je eigenlijk niet kunt gebruiken, dan is er vaak de mogelijkheid om het product retour te sturen binnen een aantal dagen na ontvangst.

Zelf doen of laten doen

Veel laptop onderdelen zul je zelf kunnen vervangen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om hiervoor hulp te vragen. Er zijn veel mensen met ICT of laptop kennis die je willen helpen om jouw laptop te repareren. Vraag maar eens rond bij je vrienden en kennissen. Er is vaak wel iemand te vinden die dit wil doen voor jou of iemand die nog wel een mannetje voor je weet.