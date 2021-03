OnePlus komt op 23 maart met introductie eerste smartwatch

De afgelopen jaren zijn er behoorlijk veel geruchten verschenen over de nieuwe smartwatch van OnePlus. Al sinds 2020 zijn er geruchten over een smartwatch. Inmiddels heeft OnePlus laten weten dat het bedrijf op 23 maart de nieuwe smartwatch zal gaan introduceren. Op 23 maart moet hij gelanceerd worden, samen met de OnePlus 9-serie.

OnePlus Watch

Al sinds 2020 gaan er geruchten rond over de nieuwe smartwatch van OnePlus. Op 23 maart kunnen we een aantal nieuwe producten verwachten waaronder de OnePlus 9. Als we de teasers mogen geloven komt er ook een OnePlus Watch.

Onder de tekst ‘You asked for it. You’re getting it’ lijkt de fabrikant de komst van de OnePlus Watch te bevestigen. Ook gezien de ronde afbeelding is het zo goed als zeker, dat het gaat om een OnePlus Watch.

Vooralsnog zijn de details nog onbekend over de nieuwe OnePlus Watch. Mogelijk gaat het om een Wear OS watch.

Op 23 maart weten we meer over de smartwatch en nieuwe OnePlus 9.