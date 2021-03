Nieuwe Google Nest Hub met slaaptracker uitgebracht

Google heeft een nieuwe Nest Hub aangekondigd. De nieuwe Nest Hub van Google heeft een aantal nieuwe voordelen waaronder een slimmer scherm en een slaaptracker. Of en wanneer het product ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.

Nieuwe Google Nest Hub

De nieuwe Google Nest Hub is de opvolger van de originele Nest Hub en geeft verschillende verbeteringen. De nieuwe Nest Hub beschikt over verschillende verbeteringen. Qua design is er weinig veranderd. De nieuwe Nest Hub beschikt over een 7-inch scherm met een resolutie van 1024 bij 600 pixels.

Google geeft aan dat de speaker zijn voorzien van een upgrade en beschikken over een mooier geluid met meer bas. Qua audio is de Nest Hub te vergelijken met Nest Audio.

De belangrijkste vernieuwing is gericht op de slaaptracker. De nieuwe generatie van de Google Nest hub houdt je slaap bij. Het apparaat heeft een Soli-radarchip, welke toegepast zal worden om je slaap te registreren. De data blijft alleen op het device en zal niet gedeeld worden met het zoekbedrijf.

Prijs en release

De nieuwe Google Nest Hub is vanaf 30 maart te verkrijgen voor 99 dollar. Of en wanneer het product ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk.