Heb jij de kassa op orde voor de belangrijkste groep toeristen?

Waar de toestroom van buitenlandse toeristen in 2020 redelijk stil lag door de coronacrisis, hoopt iedereen dat de grenzen aankomende zomer weer volop open mogen. Ben jij ondernemer en al helemaal klaar voor die toestroom aan toeristen? Check het in dit artikel.

In de eerste helft van 2020 leverden de belangrijkste bedrijfstakken in de toerismesector 45% opbrengsten in. Dit in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de pandemie is dat uiteraard geen gek gegeven: de grenzen zaten het grootste gedeelte van tijd dicht voor ‘niet-essentiële reizen’. Zodra het weer mag, wordt verwacht dat de toestroom aan toeristen weer zal toenemen. Dat zou goed nieuws zijn voor de Nederlandse economie, want 2019 was een recordjaar voor de Nederlandse toerismesector. In dat jaar verwelkomde de toeristensector namelijk nog 46 miljoen bezoekers die zorgden voor een toegevoegde waarde van bijna 32 miljard euro.

Meeste toeristen uit buurlanden

56% van de 46 miljoen toeristen kwam in 2019 uit eigen land, maar de overige 20,1 miljoen bezoekers kwam vanuit een ander land naar Nederland toe. In 80% van de gevallen ging het om Europeanen; de rest stak in veel gevallen een oceaan over. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat veruit de meeste buitenlandse toeristen niet al te ver reizen. Van de 20,1 miljoen buitenlandse toeristen, ging het in 6,2 miljoen van de gevallen om een Duitse toerist. De Duitsers worden in de statistieken gevolgd door de Belgen (2,5 miljoen) en Britten (2,4 miljoen).

Inspelen op betaalwensen

Zodra jouw bedrijf actief is in de toeristische sector, dan is het goed om met deze cijfers in het achterhoofd eens te kijken naar jouw kassasysteem. Zo is voor Duitsers de GiroPay een musthave en betalen veel Belgen met een Bancontact. Een kassasysteem moet daarvoor echter wel over de juiste kassasoftware beschikken. Kan jouw kassasysteem wel een update gebruiken? Kijk dan zeker eens bij leveranciers van kassasystemen rond, zoals Bovertis. Deze partij heeft veel kennis van kassasystemen op luchthavens en voorziet veel ondernemingen op Schiphol van kassa’s waarbij er in veel gevallen ook met de GiroPay en Bancontact betaald kan worden.