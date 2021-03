Specificaties nieuwe Poco X3 Pro opgedoken

Aanstaande maandag zal Xiaomi de nieuwe Poco X3 Pro uitnodigen, het gaat hierbij om een high-end smartphone. Inmiddels zijn via de Xiaomi winkel de specificaties opgedoken van de nieuwe smartphone.

Poco X3 Pro

De Poco X3 is een high-end smartphone in de X3-reeks. Qua uiterlijk is de Poco X3 Pro te vergelijken met de X3 NFC.

het focuspunt van de X3 Pro is gericht op high-end specificaties. Via de webwinkel van Xiaomi zijn inmiddels de specificaties opgedoken.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 860 4G-chipset te vinden met 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan interne opslag. De Snapdragon 860 4G is een nieuwe smartphone welke later in maart op de markt zal verschijnen. Qualcomm voorziet de chipset niet van 5G-ondersteuning.

Verder heeft de smartphone de beschikking over een 6,67-inch IPS-paneel met een Full-HD resolutie van 120Hz. Verder beschikt het toestel achterop van een viertal camerasensoren: te beginnen bij een 48 MP-hoofdcamera, een 8 MP-groothoekcamera en twee 2 MP-sensoren.

Qua prijs is de Xiaomi X3 Pro naar verwachting vergelijkbaar met de rest van de serie. Naar verwachting is de prijs onder de 400 euro.