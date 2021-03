Python als programmeertaal steeds dominanter door eindeloos veel toepassingen

Python is een programmeertaal waarbij eenvoud centraal staat. Hierdoor is het makkelijk te leren en is de code goed leesbaar. Het is bovendien gratis beschikbaar.

De afgelopen jaren is Python snel populairder geworden. Dit komt voornamelijk door bovenstaande kenmerken. Er zijn enorm veel ‘packages’ ontwikkeld die vrij beschikbaar zijn. Packages zijn pakketjes reeds ontwikkelde functionaliteit. Hierdoor kun je bijna alles met Python. Je vindt hier meer informatie over Python als taal.

Python gebruiken om taken te automatiseren

Wanneer je een script schrijft in Python dan vraag je op iedere regel code om iets te doen. Het kan goed zijn dat je deze handelingen eerder handmatig uitvoerde. De taal leent zich daarom goed om taken te automatiseren. Denk aan het overhevelen van gegevens van systeem naar systeem, of aan het uitlezen van een mailbox.

Python gebruiken voor data science

Data Science is een opkomend vakgebied waarbinnen statistiek, business kennis, en programmeerkennis gecombineerd worden. Hiermee wordt het mogelijk om inzichten te genereren die tot voorkort verborgen bleven. Die wordt veelal gedaan door toepassing van machine learning algoritmes. De package scikit learn is hier leidend in.

Python webscraping en APIs

Je kunt met het requests package alle webpagina’s en APIs uitlezen die je maar wilt. Hiermee heb je vrijwel alle informatie die beschikbaar is wereldwijd tot je beschikking. Het wordt mogelijk om informatie van diverse internetpagina’s te combineren met bijvoorbeeld meteorologische data beschikbaar via een API. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Python brengt nieuwe tech voort

Veel van de nieuwe technologische trends worden grotendeels vervaardigd in Python. Zo zijn Internet of Things toepassingen vaak geschreven in Python, evenals virtual reality apps.

Conclusie

Voor wie iets met data of programmeren wil, ontkomt niet meer aan Python. Toepassingsgebieden reiken van game en website-development tot het internet der dingen en data science. Dankzij de focus op eenvoud kunnen we concluderen dat dit misschien nog maar het begin is voor de programmeertaal. We zullen zien wat de toekomst brengt!