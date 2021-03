QNAP waarschuwt gebruikers voor beveiliging NAS tegen bruteforce-aanvallen

QNAP heeft gebruikers opgeroepen om NAS systemen te beveiligen tegen bruteforce-aanvallen. Het bedrijf zegt dat het steeds meer meldingen ontvangt over aanvallen waarbij geprobeerd wordt om toegang te krijgen tot het NAS-systeem.

Om dergelijke aanvallen te voorkomen is het aangeraden om de systemen niet direct aan het internet te hangen. Ook is het aangeraden om de standaard poortnummers te veranderen op het systeem.

QNAP laat het volgende weten;

“Als een zwak of voorspelbaar wachtwoord wordt gebruikt, is het voor de hackers zeer eenvoudig om toegang te krijgen tot het apparaat”, aldus QNAP.

Verder is het verstandig om het wachtwoord complex in te stellen. Verder is het mogelijk om via de QNAP Firewall IP-adressen buiten Nederland bij voorbaat al te blokkeren, zo beperkt je de sign-ins alleen op een specifieke regio. In combinatie met 2FA is er een dergelijke basis laag aan beveiliging aanwezig.