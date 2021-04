OnePlus 9 Pro vanaf vandaag te verkrijgen in Nederland

De OnePlus 9 Pro is vanaf vandaag officieel te koop in Nederland. De nieuwe OnePlus 9 Pro smartphone is het nieuwe high-end topmodel van OnePlus welke beschikt over prima specificaties.

OnePlus 9 Pro

Vanaf 899 euro is de smartphone te koop in Nederland. Vanaf 26 april komt ook de OnePlus 9 beschikbaar. De Pro-versie is de krachtigste versie welke beschikt over een veelzijdige cameraopstellingen welke is ontstaan door de samenwerking met Hasselblad.

OnePlus heeft de smartphone voorzien van een 6,7-inch scherm met een QHD-resolutie. De OnePlus 9 Pro is ook IP68-waterbestenig en het merk pakt ook uit met krachtige prestaties als het gaat om het draadloos opladen. Draadloos opladen is mogelijk op een vermogen van 50 watt.

Onder de motorkap is er een Snapdragon 888-chip te vinden welke beschikt over 8GB of 12GB aan werkgeheugen.

De OnePlus 9 Pro is te verkrijgen in de kleuren Morning Mist, Pine Green en Stellar Black via de aansluitende winkels of via de website van OnePlus

Het model met 8GB RAM en 128GB opslag kost 899 euro. Voor 999 euro is de versie met 12GB/256Gb te verkrijgen.