Android Auto vanaf vandaag officieel beschikbaar in Nederland

Android Auto is al even beschikbaar, maar is vanaf dinsdag ook officieel te verkrijgen in Nederland. Met het systeem van Google kunnen mensen hun Android-telefoon koppelen aan het dashboardscherm in de auto, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek af te spelen via Spotify.

Android Auto officieel beschikbaar

Het systeem van Google maakt het voor smartphonegebruikers mogelijk om de smartphone te koppelen met het infotainmentscherm van de auto. Vervolgens is het mogelijk om meerdere apps te bedienen als Google Maps, Waze of bijvoorbeeld Spotify.

Android Auto is al enkele jaren op de markt, maar tot dinsdag niet officieel beschikbaar in de Nederlandse stores. Het was al even bekend dat het systeem ook naar Nederland op de markt zou komen.

Om gebruik te maken van Android Auto is het wel een vereisten om gebruik te maken van een infotainmentsysteem welke geschikt is voor Android Auto. Qua concurrentie gaat Google hiermee de strijd aan met CarPlay van Apple welke al jaren in Nederland is te verkrijgen.