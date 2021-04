VISA en PayPal gaan met cryptomunten aan de slag

De stijgende BTC koers wordt al langer toegeschreven aan het toenemende vertrouwen bij grote spelers. Onder andere Elon Musk dreef eigenhandig de koers op door de mogelijkheid te bieden om Tesla’s met bitcoins te kopen en door zelf voor anderhalf miljard aan bitcoins in huis te halen. Intussen hebben ook VISA en PayPal hun interesse in de cryptomarkt veruitwendigd. Men verwacht dat dit gevolgen zal hebben voor de koerswaarde.

VISA gaat aan de slag met USD Coin

Nu gaat ook VISA als een van de eerste betalingsnetwerken betalingen in USD Coin aanvaarden. Dit is in tegenstelling tot de bitcoin een zogenaamde stablecoin, een cryptomunt die net ontworpen is om minder volatiel te zijn. In de praktijk is deze cryptomunt aan de Amerikaanse dollar gekoppeld en draait het op de blockchain van Ethereum.

Concreet zal VISA samen met Anchorage, een digitale bank, het in de Verenigde Staten toestaan om betalingen uit te voeren in USD Coin. Hiervoor werkt het samen met Crypto.com, een van de grootste cryptoplatformen ter wereld. Het gaat nog maar louter om een proefproject en voor individuele consumenten is het nog niet toepasbaar, maar er zouden alvast heel wat voordelen aan verbonden zijn.

PayPal zal binnenkort een nieuwe cryptofunctie uitrollen

VISA is echter niet de enige speler die oog heeft voor de cryptomarkt. Zo zal PayPal, het bedrijf dat onder ene Elon Musk een wereldwijd succes werd, ook allerlei functies uitrollen om cryptobetalingen mogelijk te maken. Je zal er onder meer bitcoin, ether, litecoin en bitcoin cash in fiduciair geld kunnen omzetten. Dit wil zeggen dat je zonder een tussenpartij binnen je PayPal-wallet cryptomunten zal kunnen gebruiken en dit op net dezelfde manier als bijvoorbeeld een debetkaart. Het bedrijf houdt de cryptomarkt al langer in het oog en toonde eerder al interesse in de overname van cryptobedrijven.

Er wordt verwacht dat dit initiatief een stimulerend effect zal hebben op de koers van bitcoin. Het ontbreken van praktische toepassingen, buiten dan het kopen van een Tesla en het betalen van een internetcrimineel die je computer heeft gegijzeld, waren jarenlang een bezwaar. Het zorgt ervoor dat bitcoin stap voor stap van speculanten naar consumenten wordt overgeheveld, hoewel dit voor speculanten wellicht net het teken is om massaal in te kopen.

Enthousiasme voor andere cryptomunten

Ook andere cryptomunten kunnen hiervan profiteren. Onderzoek aan de Montpellier Business School, verschenen in The Quarterly Review of Economics and Finance, heeft namelijk uitgewezen dat cryptomunten zich vaak gelijklopend gedragen. Vooral bitcoin, litecoin en ripple lijken hun koersen aan elkaar te verbinden. Toch blijft het opletten geblazen. Zo klom de XRP koers tussen 2 november en 30 november 2020 van € 0,20711 naar € 0,50691. Dit was meer dan een verdubbeling op minder dan een maand en dit lag in de lijn met de plotselinge stijging die ook bitcoin kenmerkte. De Ripple-koers zakte echter een maand later weer helemaal in tot € 0,19121, om intussen weer op € 0,47992 af te klokken. Hoewel er flinke winsten kunnen worden geboekt, is beleggen in cryptomunten dus nooit zonder risico.