Ring Video Doorbell 4 uitgebracht voor 199 euro in Nederland

Ring heeft een nieuwe videodeurbel uitgebracht. Het gat om de nieuwe Ring Video Doorbell 4 welke verkocht zal worden voor 199 euro.

De Ring Video Doorbell 4 is de vierde generatie slimme deurbel van Ring en is de opvolger van de Ring Video Doorbell 3 en de Ring Video Doorbell 3 Plus. De nieuwe versie heeft de beschikking over een 1080p HD-camera en werkt op batterijen. Ook de geavanceerde functionaliteiten zoals bewegingsdetectie zijn toegevoegd.

Er is ook verbeterde dual-band wifi-connectiviteit aan de deurbel toegevoegd. Deze optie zorgt ervoor dat de kans dat het signaal wegvalt veel kleiner is.

Vanaf 5 mei is de nieuwe Ring Video Doorbell te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van 199 euro.