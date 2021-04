Online marketing door coronacrisis belangrijker dan ooit!

De noodzaak om online marketing toe te passen is in de afgelopen jaren al sterk duidelijk geworden bij ondernemers. Consumenten leken zich steeds meer te verplaatsen naar het digitale netwerk. Zoekmachines werden volop gebruikt om diensten en producten te zoeken. En wanneer jouw bedrijf online minder goed zichtbaar was, betekende dit ook dat concurrenten nieuwe klanten zouden binnenhalen. Klanten die anders tussen jullie beide moesten kiezen. Dat online marketing belangrijk is, dat is wel duidelijk. Maar wist je dat de coronacrisis deze ontwikkeling in een nog grotere sneltreinvaart heeft gebracht? Dat zit zo.

Consumenten bevinden zich massaal online

Corona. Dit woord is in ruim een jaar tijd eigenlijk niet meer weg te denken uit onze dagelijkse gespreken. Hoewel we het woord eigenlijk niet meer willen of kunnen horen, komen we er niet meer onderuit. Iedere dag weer schreeuwende krantenkoppen, berichtgeving op social media en gewoon tijdens gesprekken met de buren, familie of vrienden. De pandemie heeft er echter ook voor gezorgd dat veel van ons (gedwongen) over meer vrije tijd beschikt. En dat zorgt er dus ook voor dat de consument andere manieren heeft gevonden om zichzelf te vermaken tijdens de langdurige lockdown. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen circa 4 uur meer dan anders online actief zijn. Het social mediagebruik is wereldwijd zelfs met bijna een kwart gestegen! Het is dan ook niet gek dat er steeds meer interesse is in social media marketing via GMU.online. Ondernemers zien een mogelijkheid om juist nu meer klanten te bereiken.

Een kans die eigenlijk niet mag blijven liggen. Want hoe meer consumenten zich online bevinden, hoe groter de kans is om jouw bedrijf te laten groeien tijdens deze wereldwijde crisis. Een goede online vindbaarheid is hierbij van levensbelang.

Meer spaargeld

Natuurlijk zijn er grote verschillen zichtbaar bij onze bevolking. Zo zijn bepaalde groepen hard geraakt door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemers of de mensen die werkzaam zijn in de evenementenbranche. Ook jongeren die nog geen vast contract hadden, worden massaal ontslagen om bedrijven weer wat lucht te geven. Het verschil tussen arm en ‘rijk’ neemt in ons land dan ook gestaag toe.

Gelukkig blijkt over het algemeen dat mensen met een vaste aanstelling en een beroep in de minder kritische sectoren financieel baat heeft bij de huidige situatie. Denk er maar eens over na: consumenten krijgen gewoon hun vakantiegeld, maar gaan al bijna voor de tweede keer op rij niet of op aangepaste wijze op vakantie. Daarnaast kunnen we ook minder uitstapjes maken. Waar mensen voorheen nog wel eens naar de dierentuin gingen, een pretpark bezochten of iedere week een keer uit lunchen of dineren ging, is dit tegenwoordig allemaal niet meer mogelijk. Dit bespaart dan ook enorm veel geld. Hierdoor houdt het gros van Nederland meer spaargeld op de rekening en dat betekent dus ook dat ze andere uitgaven gaan doen. Bijvoorbeeld het huis opknappen, nieuwe meubels kopen of producten en diensten regelen waar ze voorheen het geld niet voor hadden.

Je zou geen ondernemer zijn als je hier niet in zekere zin op in zou spelen. Een seo specialist kan je helpen bij het vergroten van de vindbaarheid van je bedrijf en daarmee ook het aantrekken van nieuwe klanten die nu graag hun geld uitgeven aan andere dingen dan vrijetijdsbesteding.