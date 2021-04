TomTom AmiGo beschikbaar op Android Auto

Sinds vandaag is TomTom AmiGo beschikbaar op het Android Auto platform. Sinds dinsdag heeft Google ontwikkelaars de mogelijkheid gegeven om Android Auto-apps direct in de Play Store uit te brengen.

TomTom AmiGo

Google kondigde Android Auto al in 2014 aan, en verscheen sinds deze maand ook officieel voor de Nederlandse markt.

Doormiddel van Android Auto is het mogelijk om TomTom AmiGo te bedienen via het infotainmentscherm van de auto. Uiteraard moet het infotainment systeem beschikken over Android Auto ondersteuning.

TomTom AmiGo is een gratis navigatie- en verkeersapp waarbij de community centraal staat. Automobilisten kunnen eenvoudig melden en delen wat er op de weg gaande is. De interface is geheel reclamevrij en is voornamelijk gericht op de community.

De app is volledig gratis te downloaden voor Android. TomTom AmiGo is een van de eerste apps van derden die beschikbaar is voor Android Auto