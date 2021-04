Sygic navigatie voor Android Auto beschikbaar met offline mogelijkheden

Android Auto is sinds deze maand officieel te verkrijgen in Nederland. Google laat ontwikkelaars de apps direct uitbrengen in de Google Play Store. Toegang tot het bètaprogramma voor de apps is hierdoor geen vereiste meer.

Sygic voor Android Auto

Sygic is een van de eerste apps welke beschikbaar is via de Play Store. Sygic is een enorm populaire navigatie-app met meer dan 200 miljoen gebruikers wereldwijd en een alternatief voor Google Maps, Flitsmeister en Waze. De app is volledig offline te gebruiken via Android Auto. Zeker voor de offline functionaliteit is Sygic een van de eerste apps.

Sygic geeft naast een navigatie ook meldingen voor de maximum snelheid en routevoorspelling op basis van de drukte.

Sygic is één van de eerste apps die officieel toegang heeft gekregen tot Android Auto via de Play Store. De app is via de Google Play Store eenvoudig te downloaden.