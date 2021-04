HMD Global komt met vier nieuwe Nokia-smartphones

HMD Global heeft een viertal nieuwe Nokia-smartphones uitgebracht. De nieuwe smartphones beschikken allemaal over unieke functionaliteiten. Twee van de modellen hebben een batterij welke drie dagen mee zal gaan.

X-serie

De X-serie vormt het topsegment, de G-serie valt in het middensegment en de C-serie gaat om de nieuwe goedkopere instapsmartphones. De C20 en C10 welke het goedkoopst zijn zullen nog niet verschijnen in Nederland.

De X-serie zal wel verkocht worden in Nederland. Beide smartphones beschikken over een Snapdragon 480-chip welke ondersteuning heeft voor 5G. Ook is er een HD-scherm aanwezig met een formaat van 6,7-inch.

Nokia X20

De Nokia X20 krijgt een frontcamera van 32 megapixel en aan de achterzijde een quad-camera van 64 megapixel. De X10 beschikt over een quad-camera van 48 megapixel. Hiermee is de X20 het nieuwe topmodel.

Verder beschikt de X20 over 8GB aan werkgeheugen en 128Gb aan interne opslag. Vanaf mei is de smartphone in Nederland te verkrijgen voor 379 euro. De X10 is vanaf juni verkrijgbaar voor een bedrag van 309 euro. De smartphone zal beschikken over 6Gb aan werkgeheugen en 64GB interne opslag. De variant met 128GB aan interne opslag zal verkocht worden voor 349 euro.

De G20 en G10 zitten in het goedkopere segment en zijn gericht op een langere accuduur. Volgens HMD Global is de accuduur 3 dagen. De G20 zal verschijnen voor 169 euro, de goedkopere G10 heeft een prijskaartje van 139 euro.