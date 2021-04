Ring komt met Floodlight Cam Wired Pro camera

Ring heeft nieuwe producten op de markt gebracht. Het gaat hierbij onder andere om de nieuwe Ring Floodlight Cam Wired Pro.

Floodlight Cam Wired Pro

De Floodlight Cam Wired Pro is een soort van schijnwerper welke is voorzien van een camera welke bewegingen zal opnemen in HD-video kwaliteit.

De Floodlight Cam Wired Pro beschikt onder andere over 3D-bewegingsdetectie, vogelperspectieffunctie, sirene en nachtzicht in kleurweergave. Via zowel wifi als een een vaste aansluiting is het mogelijk om de Floodlight te connecten aan het internet.

Ring bracht vier jaar geleden voor het eerst de zogenoemde Floodlight Cam uit. Het product is een combinatie van een set felle led-lampen en een live camera. In vergelijking met de eerste versie beschikt de nieuwe versie over een 1080p-camera, 140° kijkhoek, gepersonaliseerde bewegingszones en een 110 dB sirene.

Beschikbaarheid Floodlight Cam Wired Pro

De Floodlight Cam Wired Pro zal verkocht worden voor een bedrag van 249 euro.