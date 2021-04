Logitech stopt met productie Harmony afstandsbedieningen

De Logisch Harmony afstandsbedieningen zijn al even op de markt. Logitech heeft na enkele jaren van Harmony producten besloten te stoppen met de productie van de Harmony afstandsbedieningen.

Logitech stopt met Harmony afstandsbedieningen

Via de supportwebsite heeft Logitech laten weten te stoppen met de productie van de bekende Harmony afstandsbedieningen. Er worden geen nieuwe Harmony afstandsbedieningen meer gemaakt, wel blijft de huidige voorraad verkocht worden.

De reden komt vooral vanwege de beperkte markt. Logitech heeft eerder al laten weten dat de markt voor universele afstandsbedieningen steeds kleiner geworden. Door de opkomst van smarthome en aansturing via apps is er steeds minder vraag naar de universele afstandsbedieningen.

Logitech heeft Harmony niet zelf ontwikkeld. Het bedrijf heeft de producten in handen gekregen via een overname welke in 2004 is afgerond. Wel is het goed om te weten dat de support en updates gewoon door zullen gaan voor de huidige producten.

Het grootste voordeel van de Harmony is vooral dat meerdere apparaten vanuit één afstandsbediening bediend kunnen worden.