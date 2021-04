Streamingcamera’s: waarom zijn ze zo populair?

Het komt steeds vaker voor: mensen die hun brood verdienen met het spelen van videogames op het internet. Om interactie met het publiek te vergroten gebruiken deze mensen vaak een streamingcamera. Zo ziet de kijker niet alleen de videogame, maar kan hij/zij ook het gezicht van de streamer zien. Toch is een streamingcamera niet alleen voor bovenstaande reden erg populair. Ben je benieuwd waar je een streamingcamera nog meer voor kan gebruiken? Lees dan snel deze blog!

Wedstrijden

Bij verschillende sportclubs worden regelmatig wedstrijden uitgezonden op social media zoals Facebook of YouTube. Wanneer er geen publiek langs de lijn mag staan of mensen niet naar de sporthal kunnen komen zoeken sportclubs naar creatieve oplossingen zodat mensen toch de wedstrijd kunnen volgen. Het is niet hetzelfde als aanmoedigen langs de lijn, maar het is beter dan niets.

Digitale vergaderingen

Momenteel zijn digitale vergaderingen een hot item. Nog nooit is zoveel online vergaderd. Om de interactie tussen de personen die deelnemen aan een vergadering te vergroten maakt men gebruik van bijvoorbeeld een webcam. Op deze manier kan het gevoel worden nagebootst alsof er in een fysieke ruimte met elkaar wordt vergaderd.

Afstanden overbruggen

Stel je voor: je gaat in het buitenland studeren en je laat je ouders achter in Nederland. Er is niks leukers dan af en toe contact te hebben met je ouders en te vertellen over alle belevenissen die je in het buitenland hebt meegemaakt. Door elkaars gezicht te zien wordt het gevoel van heimwee verminderd en behoud je toch een hechte band met elkaar.

Actioncam

Ben je vaak op pad maar wil je je kijkers toch graag meenemen? Met verschillende soorten actioncams kan je onderweg livestreamen op bijvoorbeeld Facebook of YouTube. De video’s kunnen meteen in hoge resolutie worden opgeslagen op een SD-kaart en later nog eens worden bekeken. Een nadeel van het livestreamen via een actioncam is dat je minder controle hebt over de audio en dat de actioncam niet meer waterdicht is zodra er een microfoon wordt aangesloten.

Kamera Express

Ben je van plan om binnenkort een livestream te gaan starten? Neem dan eens een kijkje op de website van Kamera Express. Bij deze webshop vind je een uitgebreid aanbod met allerlei verschillende soorten streamingcamera’s. Wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact met ze op of bezoek één van de 13 winkels!