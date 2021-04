Dogecoin begon als een grap, en bereikt nu record na record

Dogecoin is ooit begonnen als een grap gericht op een parodie op andere cryptomunten. In de laatste drie dagen is dogecoin enorm gestegen en bereikte een waarde van 34 miljard dollar.

Hype rond dogecoin

Cryptomunten zijn de laatste maanden behoorlijk populair. Mede door de stijging van Bitcoin en de zakelijke toestroom richting crypto weten andere cryptocoins goed te profiteren van de verdere stijging.

Grote bedrijven als Tesla, PayPal en grote vermogensbeheerders hebben miljarden richting de Bitcoin verzonden. Betaaldienst PayPal opende voor miljoenen gebruikers mogelijk om eenvoudig toegang te krijgen tot crypto.

Dogecoin

Dogecoin is als een grap begonnen en is ontstaan in 2013. Doge is een meme. Puur voor de grap combineert programmeur Jackson Palmer de meme met een altcoin via een Twitter. Vervolgens is programmeur Billy Markus aangehaakt.

De dogecoin is inmiddels een serieuze cryptomunt, met een totale marketcap van ruim 45 miljard dollar op het hoogte punt. De virtuele munt, die aanvankelijk bedoeld was om de cryptomarkt op de hak te nemen, is inmiddels uitgegroeid tot een van de serieuze projecten.

Rond het begin van dit jaar behaalde dogecoin een waarde van minder dan 1 dollarcent. Dit weekend behaalde dogecoin een waarde van 40 dollarcent.

Elon Musk is al enkele maanden dogecoin behoorlijk aan het promoten. Donderdag twitterde Tesla-oprichter Elon Musk foto’s van de Japanse hondenras Shiba Inu, deze is tevens gebruikt op de doge-meme en dogecoin.

Inmiddels heeft de Dogecoin een waarde van 0,26 dollarcent en een totale marketcap an 34 miljard dollar.