DJI Air 2S-drone: Verkrijgbaar voor 999 euro en beschikt over 1″-sensor

DJI heeft de nieuwe Air 2S drone uitgebracht. De nieuwe drone beschikt over een betere kwaliteit als het gaat om de camera en komt op de markt voor een scherpe prijs.

DJI Air 2S-drone

De nieuwe Air 2S drone van DJI is de nieuwe versie van de bestaande Mavic Air 2. De Air 2S krijgt een grotere 1″-sensor welke in staat is om 4k-beelden met 60fps op te nemen en foto’s kan maken in een kwaliteit van 20-megapixel.

Als we kijken naar de Mavic Air 2 is het grootste verschil de nieuwe 1″ cmos-sensor welke in de camera module is verwerkt. In tegenstelling tot de 1/2″-sensor van de Mavic Air 2. De grotere sensormoet zorgen voor betere beeldkwaliteit.

Net als zijn voorganger beschikt de DJI Air 2S drone over een 3500mAh accu. De drone heeft 8GB opslag en ondersteuning voor een microSD-kaartje met een capaciteit van maximaal 256GB.

De drone heeft een gewicht van 595 gram en zal verkocht worden voor 999 euro.