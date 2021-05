Trendy innovaties voor meer veiligheid in Nederland

Steeds vaker lezen we berichten in de krant over incidenten met verwarde personen. Niet zelden is sprake van agressief gedrag naar anderen en soms belanden willekeurige slachtoffers plotseling op de intensive care van een ziekenhuis doordat iemand opeens een mes trok en daarmee een ander ernstig verwondde. Ook hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met agressie en hetzelfde geldt voor allerlei beroepsgroepen waarin sprake is van bezoeken aan huis. Je weet immers als bezoeker nooit precies wat zich achter de voordeur van een woning zoal afspeelt en lang niet altijd kom je op bezoek met een positieve boodschap. Daarom wordt de laatste jaren steeds beter nagedacht over externe agressiealarmering, zodat kan worden voorkomen dat een uit de hand gelopen ruzie fatale gevolgen kan krijgen. Gelukkig helpt de voortschrijdende techniek daarbij een handje mee.

Eén druk op de knop

Weliswaar heeft tegenwoordig vrijwel iedereen een mobiele telefoon op zak, maar sta er eens bij stil wat er zou gebeuren als je daarop bent aangewezen tijdens een noodsituatie. Stel je voor dat je tijdens een huisbezoek geconfronteerd wordt met agressief gedrag en daadwerkelijk tegenover iemand komt te staan die een mes tevoorschijn haalt. Heb je dan de tijd om je mobiele telefoon te ontgrendelen, het juiste nummer te kiezen en af te wachten of iemand reageert? Intussen moet je immers ook jezelf in veiligheid proberen te brengen, terwijl je in een voor jou onbekende omgeving bent. Dankzij de agressiealarmering van Secure2Go kun je met slechts één druk op de alarmknop direct contact leggen met de alarmcentrale. Een ervaren centralist luistert vervolgens mee met wat zich in jouw omgeving afspeelt en kan daarop adequaat reageren.

Technisch hoogstandje

Wanneer de veiligheid van de medewerker in het geding is, kan de centralist het gesprek direct doorzetten naar de meldkamer van de politie. Dit betekent dat de audioverbinding met de drager van het alarmsysteem doorgezet wordt naar de politie, zodat men ook daar kan blijven meeluisteren. Dankzij het ingebouwde systeem voor locatiebepaling weet de politie bovendien exact waar zich de locatie van het incident bevindt. Met dit technisch hoogstandje op zak kunnen hulpverleners direct in actie komen en kan de alarmmelding met hoge prioriteit worden behandeld.

Toepasbaar voor iedereen

Er zijn talloze branches waarbinnen deze innovaties omarmd worden. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk dienstverleners, medewerkers van installatiebedrijven, woonconsulenten, deurwaarders, thuiszorgmedewerkers, enzovoort. Immers, veilig kunnen werken, dat willen we toch allemaal?