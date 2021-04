Cardano wint aan waarde: waarom is de munt zo populair?

Wanneer je een investering in crypto overweegt, heb je tegenwoordig keuze uit honderden verschillende projecten. Niet ieder van deze projecten is even goed. Het hangt voor een groot deel samen met het team en de community achter zo’n project. Een voorbeeld van een project dat de laatste tijd aan populariteit wint is Cardano (ADA). Wat houdt dit project in en wat heeft de wereld hieraan? Immers, als er geen duidelijke use case te vinden is voor een project, zal deze al snel aan waarde verliezen. In dit artikel lees je er meer over!

Groeiende waarde hangt samen met Bitcoin koers

Alvorens we dieper inzoomen op het project Cardano, is het belangrijk om te beseffen dat de koersstijging niet alleen samenhangt met het team achter een project. De waarde is sterk gekoppeld aan de Bitcoin koers. Hoewel je een munt als ADA, gekoppeld aan het project Cardano, ook met euro’s kunt kopen handelen de meeste handelaren in Bitcoin. Dit betekent dat men niet zegt dat ADA 1.00 euro waard is, maar dat het bijvoorbeeld 0.00001 BTC waard is. Op het moment dat Bitcoin in waarde groeit, zullen ook veel alternatieve coin (alts) in waarde stijgen. Andersom daalt de waarde van een munt als Bitcoin daalt.

Idee achter het project Cardano

Cardano is een project van een voormalig oprichter en CEO van Ethereum. Wie enigszins bekend is met de markt van digitale munten, weet dat Ethereum vaak gezien wordt als de belangrijkste concurrent van Bitcoin. Deze voormalig oprichter van de munt probeert met Cardano een vernieuwde versie van Ethereum te ontwikkelen. In die zin, dat het ook met Cardano mogelijk is om smart contracts uit te werken. Daarnaast kun je op de blockchain gebruik maken van decentralized apps (dApps). Een belangrijke functionaliteit die ook Ethereum biedt. Overigens zijn er naast Cardano en Ethereum nog meer projecten die deze functionaliteit bieden.

Focus op schaalbaarheid en duurzaamheid

Belangrijk verschil tussen Cardano en Ethereum is het feit, dat Cardano tot de derde generatie blockchain technologie behoort. Daar waar Ethereum onderdeel is van de tweede generatie. Cardano richt zich met het project voornamelijk op schaalbaarheid, duurzaamheid en interoperabiliteit. Met name schaalbaarheid is al tijden een probleem wat speelt rond Ethereum. Een grote vraag, vertaald naar een groot aantal transacties, kan het netwerk van Ethereum vertragen. Cardano probeert hier een oplossing voor te bieden, door het netwerk beter schaalbaar te maken.