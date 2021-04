Zonnepanelen in een smarthome toepassen?

Zonnepanelen zijn tegenwoordig behoorlijk populair en worden steeds meer toegepast. Zonnepanelen zijn een goede investering, waarmee je minder afhankelijk zal worden van de grote energiemaatschappijen en de stijgende elektriciteitsprijzen in Nederland.

Eén van de manieren waarop het verbruik van zonne-energie goed kan aansluiten, is door gebruik te maken van ‘slimme’ apparaten. Maar wat is nou precies een slim apparaat welke overweg kan met zonnepanelen.

Het grote nadeel van zonnepanelen is dat ze rond de middag – wanneer er veel zon is – hun hoogste rendement halen. Vaak ook het moment dat er het minste stroom gebruikt zal worden. Dit stroomoverschot verlaagt het rendement. Er zijn eenvoudige oplossingen om het stroomverbruik te optimaliseren via smarthome of extra toevoegingen

Smart Home

Zonnepanelen ontwikkelen stroom als de zon schijnt, om voordeliger uit te zijn is het raadzaam om apparaten te activeren als ook de zon schijnt. Hiermee is het mogelijk om rechtstreeks de stroom van de panelen werken. In het geval van bijvoorbeeld televisiekijken gaat het lastig, maar denk eens aan de wasmachine, vaatwasser of droger.

Tegenwoordig bestaan er veel smart home producten van onder andere Miele, Bosch en Siemens welke aangesloten kunnen worden op de smarthome producten. De producten beschikken over een internet aansluiting. Via de internetconnectie is het mogelijk om het product op afstand te bedienen.

Omvormerfabrikanten hebben verschillende producten op de markt gebracht waarmee je automatisch slimme apparaten kan aanzetten als er een perfecte weersituatie is ontstaan.

Geld besparen is hierdoor eenvoudig voor bijvoorbeeld witgoed producten, warmtepompen of laadpalen voor elektrische auto’s te activeren indien er een overschat aan stroom is ontstaan.

Batterij/ accu

De productie van zonnepanelen kunnen prima een thuisbatterij vullen. Door gebruik te maken van een batterij is het mogelijk om de batterij gedurende de dag op te laden en tijdens de avonduren te gebruiken. Hiermee haal je de meeste stroom uit de batterij en bespaar je energiekosten ook tijdens de avonduren wanneer de TV is geactiveerd