Hoe bepaal je wat de beste naam is voor je bedrijf?

Bij het starten van een bedrijf is het uiteraard zaak om een bedrijfsnaam te bedenken. Met een beetje geluk heb je al gauw een ideale naam bedacht. Het kan echter ook zo zijn dat je hier maar moeilijk op kunt komen. Gelukkig hebben we verschillende tips en tricks voor je, om een goede naam te bedenken. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Lees verder om er meer over te leren.

Online beschikbaarheid van je bedrijfsnaam

Tegenwoordig kun je er niet meer omheen om online aanwezig te zijn met je bedrijf. Een website, webshop of social media: er zijn verschillende uitingen om je mee bezig te houden. Heb je een bedrijfsnaam in gedachten? Dan is het slim om een domeincheck te doen om te controleren of deze naam nog vrij is op het web. Bij een domeinnaam kopen kun je anders ook denken aan het aanpassen van de extensie. Of kies voor een net iets andere insteek, als de naam die je op het oog hebt al in bezit is genomen. Een totaal andere naam kiezen is uiteraard ook een optie, om zo origineel mogelijk te blijven.

Originele bedrijfsnaam kiezen

We blijven nog even hangen in het straatje van een unieke bedrijfsnaam. Zo is het niet alleen belangrijk dat je een website kunt aanmaken met jouw gekozen naam, maar wil je er ook zeker van zijn dat er nog geen ander bedrijf bestaat met deze naam. Dit kun je controleren in het handelsregister. Hoe goed je de naam ook vindt: als deze al door iemand anders is gekozen, zit er vaak niets anders op dan het bedenken van een andere naam. Zeker als je in dezelfde branche opereert, kan dit anders nogal eens voor problemen zorgen.

Eenvoudig en goed te onthouden bedrijfsnaam

Je wilt uiteraard dat je bedrijfsnaam goed wordt onthouden door je netwerk – of het nu om je samenwerkingspartners of je klanten gaat. Zorg er daarom voor dat je een bedrijfsnaam kiest die goed te onthouden is. Dit houdt in dat de naam kort en bondig is. Een lange bedrijfsnaam is vaak ingewikkelder om te onthouden, evenals minder praktisch. Je kunt bijvoorbeeld wel humor of een unieke insteek gebruiken, maar wees er zeker van dat zo’n grapje of knipoog ook daadwerkelijk wordt begrepen. Dit kun je het best vooraf goed testen in je omgeving.

Persoonlijke en unieke bedrijfsnaam

Het is het best als je een persoonlijke en unieke bedrijfsnaam kiest. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan een betere herkenbaarheid, en kan er zelfs voor zorgen dat de waardering van je bedrijf stijgt. Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden. Zo kun je ervoor kiezen om je eigen naam in je bedrijfsnaam te gebruiken, mocht dit goed aansluiten bij je bedrijf. Of licht een unieke eigenschap van je zaak uit in je bedrijfsnaam. Neem hierbij de tijd om de perfecte bedrijfsnaam uit te zoeken, om een vliegende start te maken met je business.