Realme komt in mei met nieuwe Realme 8 5G-budgetsmartphone

Realme heeft vorige maand de nieuwe Realme 8 Pro 5G-smartphone uitgebracht. Nu lijkt het er sterk op dat het merk binnenkort met de goedkopere Realme 8 op de markt komt.

Realme 8

De nieuwe Realme 8 zal verkocht worden voor een bedrag van 200 euro. In vergelijking met de Realme 8 Pro 100 euro minder. Als je de twee vergelijkt delen ze hetzelfde super amoled-scherm van 6,4-inch.

De Realme 8 beschikt over een 64 megapixel hoofdcamera en heeft verder onder de motorkap de beschikking over een Helio G95-soc chipset welke is geklokt op 2,05Ghz. Verder beschikt de smartphone over een 5.000mAh accu welke via de meegeleverde 30W-lader opgeladen kan worden.

Naar verwachting zal de Realme 8 vanaf begin mei in Nederland verkocht worden voor 200 euro.