Waarom een jack splitter een goed alternatief voor een tulp stekker is

Wil je een soundbar, subwoofer en/of externe boxen aansluiten op jouw televisie? Dan heb je hier vaak een tulp stekker voor nodig. Zonder deze kabel kan het geluid van jouw televisie niet via deze randapparaten worden afgespeeld. Beide uiteindes van een tulp stekker bevatten een rode en witte connector. Je kunt het apparaat alleen met jouw televisie verbinden als deze een rode en witte ingang heeft. Toch is een tulp stekker niet altijd nodig. Je kunt namelijk een jack splitter als alternatief gebruiken. Wij vertellen je in deze tekst waarom een jack splitter een goed alternatief is voor een tulp stekker.

Verschil tussen een jack en tulp stekker

Vrijwel iedereen heeft weleens gehoord van een jack splitter en een tulp stekker. Toch is lang niet iedereen in staat om de verschillen tussen deze twee kabels uit te leggen. Geldt dit ook voor jou? Dan zie je mogelijk niet in waarom een jack splitter een goed alternatief is voor een tulp stekker. Daarom lichten we de verschillen tussen de kabels hier eerst kort toe.

Een tulp stekker is een kabel met rode en witte connectoren. Beide uiteindes van deze kabel hebben allebei een witte en rode connector. Als het om een mannetje gaat, is de connector voorzien van een uitstekend pennetjes. Vrouwtjes hebben geen pennetje. In tegenstelling tot een tulp stekker hebben beide uiteindes van een jack splitter – ook wel bekend als AUX kabel – slechts één connector. Daarbij komt dat er bij deze kabel geen onderscheid wordt gemaakt in de kleur van de connectoren.

Een jack splitter is kleiner

Doordat de uiteindes van een jack splitter allebei slechts één connector hebben, zijn ze een stuk makkelijker aan te sluiten op audioapparatuur. Bovendien hoeft een apparaat niet over een ingang voor een tulp stekker te beschikken als je een jack splitter gebruikt. Gevolg hiervan is dat een jack splitter een stuk kleiner is dan een tulp stekker is. Dit komt voornamelijk doordat beide uiteindes van een mini jack maar één connector hebben. Deze staan rechtstreeks met elkaar in verbinding, waardoor er ook maar één kabel nodig is. Hierdoor is een jack splitter makkelijker mee te nemen dan een tulp stekker. Bovendien neemt de kabel minder ruimte in beslag. Dit is bijvoorbeeld handig als je hem achter jouw tv-meubel hebt liggen.

Ideaal voor portable apparatuur

Subwoofers en soundbars staan vaak in de buurt van de televisie. Hier blijven ze meestal staan. Het is in dat geval geen probleem om een tulp stekker te gebruiken. Toch wordt er steeds vaker portable apparatuur gebruikt om muziek te luisteren of een film te kijken. Neem bijvoorbeeld een tablet of smartphone, waar mensen oordopjes of een koptelefoon op aan kunnen sluiten. Op deze apparaten kun je geen tulp stekker aansluiten. Dit geldt ook voor een laptop. Als het gaat om portable apparatuur is een jack splitter dus zeker een goed alternatief voor een tulp stekker.

Tulp naar jack splitter

Tegenwoordig wordt een jack splitter vaker gebruikt dan een tulp stekker. Toch zijn er nog steeds de nodige audioapparaten waarvoor je een tulp stekker nodig hebt. Heb je enkel een jack splitter in huis? Denk dan niet dat je de apparaten niet met elkaar kunt verbinden. Je kunt namelijk een tulp naar jack aanschaffen. Op deze manier is het toch mogelijk om een apparaat met tulp aansluiting te verbinden met een apparaat met AUX aansluiting. Wil je juist een tulp stekker aansluiten op een apparaat met AUX ingang? Dan biedt jack naar tulp uitkomst.