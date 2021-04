Spotify abonnementen worden duurder in Europa

Wanneer je beschikt over een Spotify Duo-, Student-, of Family abonnement gaan de kosten behoorlijk omhoog. Vanaf volgende maand gaat de prijs van deze abonnementen met enkele euro’s omhoog oplopend tot drie euro per maand voor het familie abonnement.

Abonnees van de betreffende abonnementen hebben in de afgelopen dagen een e-mail ontvangen waarin de aankondiging is toegelicht. Voor bestaande abonnees zullen de nieuwe tarieven vanaf juni geactiveerd worden.

Vooralsnog gaat het om een aanpassing voor de Premium Student, Duo en Family-gebruiker. De reguliere Premium-gebruikers blijven vooralsnog op de huidige prijs.

De Student en Duo-abonnementen gaan met één euro per maand omhoog. Terwijl het Family-abonnement drie euro duurder zal worden. Dit abonnement gaat van 14,99 euro per maand naar 17,99 euro per maand.

De reden vanuit Spotify is gericht op investeringen voor nieuwe content en features.