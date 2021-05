Dit zijn de PlayStation Plus games van mei 2021

De gratis PlayStation Plus games voor mei 2021 zijn bekendgemaakt. In mei kunnen we aan de slag met een twee PlayStation 4-games en een PlayStation 5 game. Het gaat hierbij om onderstaande games.

Voor de PlayStation 5 is de game Wreckfest gratis te downloaden. Wreckfest krijgt op 1 juni een betaalde upgrade naar PlayStation 5, maar is nu dus gratis te claimen. De racegame heeft als doel om als eerste over de finish te scheuren. Regels tijdens de race zijn er maar weinig.

Dan zijn er nog twee PlayStation 4-games die gratis beschikbaar komen voor iedereen met een PS Plus-abonnement. Het gaat hierbij om Battlefield V en Stranded Deep. De game Stranded Deep is een survivalgame waarin spelers neerstorten op de Grote Oceaan en moeten zien te overleven.

Tot 31 mei zijn de games te claimen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.