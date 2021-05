Cowboy onthult nieuwe Cowboy 4 e-bike in twee varianten

Het Belgische fietsmerk Cowboy heeft deze week de vierde generatie van zijn e-bikte onthuld. Het gaat hierbij om de nieuwe Cowboy 4 welke goed is voor 50 procent meer trekkracht in vergelijking met zijn voorgangers. Het herkenbare ontwerp is gebleven, echter is er ook een nieuw model met lage instap te verkrijgen.

Cowboy 4

Met de nieuwe lage instapvariant wil het Belgische bedrijf een bredere doelgroep aanspreken.

De Cowboy 4 elektrische fiets komt in twee varianten. De gewone versie heeft een normale instap. De nieuwe ST heeft een lage instap.

De Cowboy 4 elektrische fiets maakt gebruik van de automatische versnelling, in vergelijking met zijn voorganger is er nu vijftig procent meer trekkracht aanwezig. Op deze manier kom je nog sneller op snelheid. Verder is er een geïntegreerde cockpit aanwezig in de stuurpen.

Op een volledige accu is er een actieradius van 70 kilometer. De gewone fiets is geschikt voor personen met een lengte tussen de 1.70m en 1.95m. De ST-variant met de lage instap is bedoeld voor fietsers met een lengte tussen de 1.60m en 1.90m.

Nieuw is ook de geïntegreerde oplader voor de smartphones. Via een koppeling op het Quad Lock systeem zal de smartphone automatisch opgeladen worden.

Het complete model kost 2490 euro en is vanaf september verkrijgbaar.