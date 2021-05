Apple HomePod heeft ondersteuning voor streamingdienst Deezer

Als abonnee van muziekstreamingdienst Deezer is er tegenwoordig ondersteuning voor de Apple HomePod. De ondersteuning werkt voor zowel de originele HomePod als HomePod mini.

Deezer ondersteuning voor Apple HomePod

Voortaan is het mogelijk om als abonnee van Deezer en als eigenaar van een HomePod-speaker gebruik te maken van de afspeelmogelijkheden. Via Siri is het mogelijk om de muziek te bedienen. Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk Deezer in te stellen als de standaard muziekstreamingdienst op iOS.

Sonos heeft al langere tijd ondersteuning op de Apple HomePod. Voor Deezer is het wel een vereiste om te beschikken of een betaald abonnement welke ondersteuning heeft voor streaming.