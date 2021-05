Welke apparatuur heb je nodig als beginnende vlogger?

Vlogs zijn vandaag de dag niet meer weg te denken van het internet. Een vlog is een video waarin de filmer zelf de hoofdrol speelt. Hij of zij filmt zichzelf vrijwel constant. Dit kan thuis zijn, maar ook in een openbare ruimte of in de buitenlucht. Doordat vlogs ongekend populair zijn, spelen veel mensen met het idee om hun eigen vlog te starten. Je kunt filmpjes opnemen met jouw telefoon, maar dan zijn jouw vlogs mogelijk niet van goede kwaliteit. Dit kan ervoor zorgen dat kijkers snel afhaken. Zorg daarom dat je over de juiste apparatuur beschikt. Welke apparatuur je nodig hebt als beginnende vlogger? Wij zetten hieronder een aantal onmisbare dingen op een rijtje.

Vlogcamera

Veel beginnende vloggers filmen met behulp van hun smartphone. Grote voordeel hiervoor is dat je geen vlogcamera hoeft te kopen. Toch geniet zo’n camera wel de voorkeur als je serieus wilt vloggen. Waarom? Omdat jouw video’s van hogere kwaliteit zijn als je deze filmt met een vlogcamera. Bijkomend voordeel van zo’n camera is dat deze over een schermpje beschikt waarop een opname weergeven wordt. Dit schermpje kun je vaak bijdraaien, waardoor je direct ziet wat je filmt. Dit kan eveneens als je de frontcamera van jouw smartphone gebruikt. Nadeel is dat de kwaliteit van jouw vlogs vaak niet bijzonder hoog is als je deze camera gebruikt.

Selfiestick

De camera’s van smartphones worden steeds beter. Heb je een redelijk nieuwe telefoon? Dan kun je mogelijk wel video’s opnemen in hoge resolutie. In dat geval vind je het mogelijk zonde om geld uit te geven aan een vlogcamera. Als je besluit om vlogs op te nemen met jouw smartphone, raden wij je aan om in ieder geval een selfiestick te kopen. Dankzij een selfiestick kun jij jezelf vanaf grotere afstand filmen. Bovendien is de kans op een lamme arm een stuk kleiner Je hoeft jouw arm namelijk niet constant gestrekt te houden en dat is zeer prettig als je een lange vlog opneemt.

Microfoon

Naast beeld is geluid ook een essentieel onderdeel van een vlog. In zo’n video wordt namelijk ook veel gesproken. Zorg er daarom voor dat je jouw video’s opneemt met een apparaat dat ook geluid op kan nemen. Vrijwel iedere vlogcamera en smartphone is hier tegenwoordig toe in staat. Helaas is de kwaliteit van het geluid lang niet altijd goed. Als je niet goed verstaanbaar bent in jouw vlogs, haken kijkers waarschijnlijk al snel af. Wil je dit voorkomen? Koop dan een externe microfoon. Deze kun je verbinden met jouw smartphone of vlogcamera. Grote voordeel van dit apparaat is dat je verzekerd bent van een kwalitatieve geluidsopname. Met zo’n microfoon hoef je bijvoorbeeld niet langer bang te zijn voor ruis.

Studiolamp

Als je zelf vlogs op gaat nemen, moet je rekening houden met de lichtinval. Je wilt immers niet dat jouw video te donker is. Bij te weinig lichtinval ben je zelf mogelijk niet goed te zien. Wil je het vloggen direct professioneel aanpakken? Dan is het verstandig om ook één of meer studiolampen aan te schaffen. De meeste studiolampen moet je aansluiten op het stroomnet. Hierdoor moet er altijd een stopcontact in de buurt zijn als je een vlog opneemt. Maak jij jouw video’s eigenlijk altijd binnenshuis en in dezelfde ruimte? Dan is er ongetwijfeld een stroompunt binnen handbereik. Er zijn tegenwoordig ook studiolampen die je buiten kunt gebruiken. Als je zo’n lamp koopt, ben je altijd verzekerd van de juiste lichtinval bij het opnemen van een vlog.