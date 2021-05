HP laptops: de beste series op een rij

HP wil het leven voor iedereen beter maken. Dat doen ze door diverse technologieën te ontwikkelen. Waaronder HP laptops. Ze maken moderne designs die uitstekende prestaties leveren. Het merk biedt tal van laptops die perfect aansluiten bij jouw behoeften en wensen. Maar welke moet je dan kiezen? Om je te helpen bij het maken van de keuze hebben wij de beste HP laptop series en hun kwaliteiten voor je op een rij gezet.

HP Probook

We beginnen met HP Probook. Laptops uit deze serie zijn erg populair bij de zakelijke markt. Met name vanwege de goede beveiliging van bestanden. Sommige modellen hebben zelfs een vingerafdrukscanner of infrarood camera. Hiermee log je veilig in op de HP laptop dankzij Windows Hello. Maar dat is niet het enige. Een HP Probook heeft een stevige behuizing, mat beeldscherm en een morsbestendig toetsenbord. Ook staat de serie bekend om de ruime opslagruimte en rekenkracht.

HP Elitebook

Al eens gehoord van HP Elitebook? Het is een laptop voor de moderne professional. Samenwerking staat centraal bij deze serie. De laptop is gemaakt om samen te werken met collega’s. Daarom biedt een HP Elitbook uitstekende samenwerkingstools. En vooral in deze tijd profiteer je daar enorm van. Zo vergaderen we meer online en nemen we deel aan webinars. Dan wil je natuurlijk dat deze online bijeenkomsten vlekkeloos verlopen. Een HP Elitbook zorgt voor glasheldere gesprekken en perfecte ruisonderdrukking. Een laptop die bovendien makkelijk te beheren is en veiligheid vooropstelt. Ze bieden bovengemiddelde veiligheid dankzij een zelfherstellende beveiliging. Een bijzondere kwaliteit is bijvoorbeeld dat mensen niets van je scherm af kunnen lezen dankzij de HP Sure View Gen2 privacy screen.

HP Zbook

De meest prestigieuze en krachtige laptops van HP vind je in de Zbook serie. Wat ze zo krachtig maakt is de turbo boost technologie. Ze noemen een laptop uit deze serie ook wel een HP workstation. Het moederbord en de volledige chipset bieden een knappe prestatie. Ze zijn in het bezit van een hoge intel core chipset en krachtige intel Xeon processoren. Iets wat voor zakelijke gebruikers ook belangrijk is om te weten, de meest voorkomende poorten zitten erop. Dat is niet altijd vanzelfsprekend bij laptop. Tot slot staat een HP Zbook bekend om het strakke design en de robuuste kwaliteit. Het sublieme rekenwerk, de uitstekende snelheid en interne werkgeheugen maken een laptop uit de Zbook serie zeker het overwegen waard.