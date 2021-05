Cardano (ADA) breekt $2,30 terwijl Bitcoin blijft hangen

Goed nieuws voor Cardano (ADA). De koers van Cardano is sinds zaterdag behoorlijk in een stijgende lijn terecht gekomen. Waarbij de koers van de Bitcoin een dip laat zien.

Cardano (ADA) de grote stijger

Binnen de gehele cryptomarkt zijn er vooral roodkleurige cijfers te vinden. Zo staan de grotere coins als Ethereum en Bitcoin behoorlijk in de min. Terwijl Cardano (ADA) een flinke stijging heeft weten te behalen.

In de afgelopen 24 uur is Cardano(ADA) met ruim 41 procent gestegen, waarbij de afgelopen 24 uur 20,49 procent.

Inmiddels is de koers van Cardano (ADA) ruim boven de 2 dollar grens te vinden en is momenteel $2,30 waard. Geruchten gaan rond dat Cardano positief weet te profiteren van het Tesla nieuws rondom de energie consumptie. Cardano is vooral in vergelijking met Bitcoin zeer efficiënt.