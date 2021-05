PlayStation 5 kopen: Waar en wanneer komt de nieuwe voorraad?

De PlayStation 5 is nog altijd lastig te verkrijgen wereldwijd. Door de wereldwijde tekorten rondom de chips binnen de tech industrie is er vooralsnog weinig voorraad en komt er met enige regelmaat een nieuwe levering beschikbaar.

Al sinds de lancering van de PlayStation 5 kampt de console met flinke tekorten. Door de toenemende vraag, oplopende productieproblemen en tekorten op chips is de productie minimaal. Sinds 19 november 2020 is de console nauwelijks te verkrijgen.

Waar is de voorraad?

Om de zoveel weken is er een nieuwe voorraad beschikbaar bij de grotere webwinkels. Echter is deze voorraad zeer beperkt en in enkele seconden volledig uitverkocht. Wel is de kans op nieuwe voorraad aanzienlijk groter bij de webwinkels Bol.com & Amazon. Beide webshops hebben in het verleden meerdere nieuwe leveringen ontvangen.

Bol.com notificatie bij nieuwe voorraad

Voor Bol.com is het advies om je in te schrijven op de notificatiedienst. Hierbij ontvang je vroegtijdig een notificatie indien er een nieuwe voorraad zal verschijnen op de site. Bij de laatste levering stuurde Bol.com enkele minuten voor de nieuwe voorraad een notificatie. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Amazon

Ook bij Amazon is er regelmatig een nieuwe drop. In maart heeft de laatste voorraad-drop plaatsgevonden. Bekijk het aanbod op de site van Amazon.

Overzicht

Bijgewerkt op 18-5-2021 (21:45)