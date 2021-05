Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1 in Nederland

Ziggo zal vanaf 2022 niet langer de Formule 1 uitzenden. Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten niet in handen van Ziggo. Het is nog niet bekend welke provider de uitzendingen in Nederland dan wel gaat verzorgen, en op welke manier de uitzendingen zullen plaatsvinden.

Het bedrijf bevestigt via Twitter na negen jaar afstand te moeten doen van de uitzendrechten.

“Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender”, valt te lezen in de verklaring van Ziggo.

De reden is vooral gericht op de tarieven van de uitzendrechten. In de afgelopen negen jaar zijn de tarieven stevig toegenomen. Voor Ziggo was het geen mogelijkheid meer om de rechten te behouden.

Vooral door het succes van Max Verstappen de laatste jaren heeft Ziggo een vast uitzendingsprogramma opgezet rondom de Formule 1.

Momenteel zijn er geruchten in omloop dat de in Zweden gevestigde Nordic Entertainment Group (NENT Group) 30 miljoen euro heeft betaald voor de rechten.