Veiliger autorijden via technische toevoegingen

De auto’s van tegenwoordig zitten behoorlijk vol met nieuwe technieken welke naast entertainment ook zijn gericht op de veiligheid en het gebruiksgemak.

Kijken we naar de nieuwe technieken is de zelfrijdende auto een van de meest voorkomende nieuwe technieken. Naast bijvoorbeeld Tesla zijn steeds meer fabrikanten zich aan het richten op de technieken voor zelfrijdende modules.

Maar wat zijn nu de voordelen van zelfrijdende auto’s?

Auto’s worden steeds intelligenter en nieuwe auto’s nemen steeds meer taken van de bestuurder over. Door het gebruik van sensoren voorkom je botsingen op voorliggers waarmee je via Adaptive Cruise Control bijvoorbeeld materiaal schade of ruitschade kan voorkomen. Door technieken als Lane Keep Assist blijft de auto binnen de rijweg. Zeker door de vele sensoren / technieken is de kwaliteit bij reparaties van groot belang. In geval van ruitschade is het mogelijk dat sensoren lastiger werken na een reparatie. Hierdoor is een dergelijke reparatie belangrijk. Zelfde is van toepassing op het ramen tinten. Je wil in alle tijden voorkomen dat door de tint sensoren minder goed werken.

Volgens een aantal onderzoeken zal het aantal ongevallen met 80% afnemen, wanneer de bestuurder beschikt over een zelfrijdende elektrische auto.

Huidige fase?

Momenteel is de techniek te vinden in een tussen fase. Hierbij is de auto grotendeels maar nog niet volledig zelfrijdend. De gebruiker van de auto is niet meer actief aan het autorijden, maar moet deze rol wel weer binnen enkele seconden kunnen oppakken. Denk hierbij aan situaties rondom complexe verkeerssituaties of binnen de stad. Als we kijken naar de Autopilot van Tesla is de techniek nog niet in staat om volledig autonoom te rijden op alle wegen. Naast de techniek zijn ook de wettelijke regels hiervoor van belang.

Echter als we de techniek van bijvoorbeeld Autopilot vergelijken met de eerste release zijn er behoorlijke stappen weten te maken. Zo is er een krachtigere techniek toegepast, snellere processoren en betere sensoren welke de gehele ruimte rondom de auto in kaart zullen brengen en de data via het systeem snel verwerken.

Overige technieken

Naast de zelfrijdende technieken zijn er tegenwoordig ook veel hulpsystemen. Denk hierbij aan dynamische/ adaptieve cruise control waarmee automatisch de snelheid en volgafstand zal worden toegepast. Kom je te dichtbij op een voorligger? Dan activeren de remmen vanzelf. Er wordt pas weer gas bij gegeven als de afstand groot genoeg is.

Adaptive Cruise Control (ACC) werkt bijna hetzelfde als de ‘normale’ Cruise Control. Met als voordeel de slimme assistent welke ‘meedenkt’ met het verkeer. Waar Cruise control je auto een constant snelheid laat rijden, helpt Adaptive Cruise vooral met het dynamisch remmen en vervolgens gas geven.